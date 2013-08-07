В России обещают не ущемлять права ЛГБТ ни до, ни после, ни во время Олимпиады

Об этом заявил в среду курирующий подготовку к Играм вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.

После принятия в России закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в ряде западных СМИ появились публикации о том, что под его действие будут подпадать и иностранные спортсмены, в том числе участники сочинских Игр. Министр спорта России Виталий Мутко и глава комитета Госдумы по спорту Игорь Ананских (ЛДПР) заверили, что никто не собирается вмешиваться в личную жизнь гостей и участников Олимпиады, однако все приехавшие в страну должны соблюдать ее законы.

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"Никакого ущемления лиц по признаку сексуальной ориентации ни на Олимпиаде, ни до и после не будет, это законодательство не предусматривает", - сказал Козак журналистам.

"Не должно быть ни у кого никаких опасений. Люди могут заниматься своей частной жизнью, в том числе распространять ее преимущества и привлекательность среди взрослых, главное - не трогать детей", - добавил Козак. Закон о запрете гей-пропаганды среди детей и подростков не имеет никакого отношения к преследованию лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией и только предписывает не проводить пропаганду среди несовершеннолетних, подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что несмотря на обеспокоенность частных лиц якобы возможным ущемлением прав гомосексуалистов, официальных призывов бойкотировать Олимпиаду в этой связи не звучит. "На правительственном и государственном уровне таких предложений, слава Богу, не звучало, и я очень надеюсь, что призывы кого бы то ни было к бойкоту такого мероприятия как Олимпиада в истории больше такого не будет", - добавил он.