Саперы не обнаружили бомбы в здании консульства США в Милане

Как уже сообщал УНИАН, по данным итальянских СМИ, тревога в диппредставительстве была объявлена после анонимного письма, в котором сообщалось о бомбе.

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Другие источники сообщают, что в здании был обнаружен подозрительный пакет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как отмечает итальянское агентство TMNews со ссылкой на местных следователей, речь идет об "общей" угрозе, которая не имеет отношения к угрозам от террористической организации "Аль-Каида".

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Ранее США объявили террористическую тревогу, закрыв при этом из соображений безопасности почти 30 посольств и консульств на Ближнем Востоке и в Африке, 19 из них будут закрыты до 10 августа. Сегодня СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что террористическую угрозу вызвало перехваченное сообщение лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири Насеру аль-Вахиши - лидеру дочерней организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове", базирующейся в Йемене.