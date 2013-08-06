СМИ: Консульство США в Милане эвакуировали из-за угрозы взрыва

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным итальянских СМИ, тревога в диппредставительстве была объявлена после анонимного письма, в котором сообщалось о бомбе. Другие источники сообщают, что в здании был обнаружен подозрительный пакет.

Как отмечает итальянское агентство TMNews со ссылкой на местных следователей, речь идет об "общей" угрозе, которая не имеет отношения к угрозам от террористической организации "Аль-Каида".

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В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.

Ранее США объявили террористическую тревогу, закрыв при этом из соображений безопасности почти 30 посольств и консульств на Ближнем Востоке и в Африке, 19 из них будут закрыты до 10 августа. Сегодня СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что террористическую угрозу вызвало перехваченное сообщение лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири Насеру аль-Вахиши - лидеру дочерней организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове", базирующейся в Йемене.