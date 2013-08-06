В Хиросиме вспоминают жертв атомной бомбардировки

08:16, 06 августа 2013
Мир
724 0

В Японии проходят мемориальные мероприятия.

Хиросима вспоминает погибших / Фото из Twitter

Десятки тысяч человек собрались в японском городе Хиросима на мемориальные мероприятия по случаю 68-й годовщины первой в истории атомной бомбардировки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Живые очевидцы, родственники жертв и антиядерные активисты почтили память погибших в Парке мира вблизи эпицентра взрыва, который уничтожил до 140 тысяч человек.

По теме: АЭС Фукусима-1 снова в аварийной ситуации

Премьер-министр Синдзо Абэ назвал усилия по ликвидации атомного оружия долгом Японии как единственной в мире страны, подвергшейся ядерному нападению.

Антиядерные настроения в Японии усилились после 2011 года, когда из-за природных катаклизмов и неготовности к работе в чрезвычайных условиях произошла авария на АЭС «Фукусима-1».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter