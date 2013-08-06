В Хиросиме вспоминают жертв атомной бомбардировки

Десятки тысяч человек собрались в японском городе Хиросима на мемориальные мероприятия по случаю 68-й годовщины первой в истории атомной бомбардировки. Об этом сообщает Радио Свобода.

Живые очевидцы, родственники жертв и антиядерные активисты почтили память погибших в Парке мира вблизи эпицентра взрыва, который уничтожил до 140 тысяч человек.

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Премьер-министр Синдзо Абэ назвал усилия по ликвидации атомного оружия долгом Японии как единственной в мире страны, подвергшейся ядерному нападению.

Антиядерные настроения в Японии усилились после 2011 года, когда из-за природных катаклизмов и неготовности к работе в чрезвычайных условиях произошла авария на АЭС «Фукусима-1».