Меры безопасности усилены в аэропорту Брюсселя из-за угрозы теракта

По решению федерального Антикризисного центра Бельгии, на указанных транспортных узлах введен третий из четырех уровней террористической опасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL-TVI.

По данным европейского полицейского агентства Европол, число террористических атак и лиц, арестованных по подозрению в террористической деятельности, существенно возросло в 2012 году в странах Евросоюза по сравнению с предыдущими годами.

В минувшем году в государствах региона было совершено 219 террористических атак (в 2011 году - 174), жертвами терактов стали 17 человек; по подозрению в террористической деятельности арестованы 537 человек (в 2011 году - 484).