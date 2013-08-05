Меры безопасности усилены в аэропорту Брюсселя из-за угрозы теракта
21:58, 05 августа 2013Мир
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В международном аэропорту Брюсселя усилены меры безопасности в связи с сообщениями спецслужб США о повышенной активности "Аль-Каиды" и планировании группировкой терактов против стран Запада.
В аэропорту Брюсселя усилили безопасность / Фото: kub-kurort.ru
По решению федерального Антикризисного центра Бельгии, на указанных транспортных узлах введен третий из четырех уровней террористической опасности.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTL-TVI.
По данным европейского полицейского агентства Европол, число террористических атак и лиц, арестованных по подозрению в террористической деятельности, существенно возросло в 2012 году в странах Евросоюза по сравнению с предыдущими годами.
В минувшем году в государствах региона было совершено 219 террористических атак (в 2011 году - 174), жертвами терактов стали 17 человек; по подозрению в террористической деятельности арестованы 537 человек (в 2011 году - 484).
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