США приостанавливают работу своих посольств в некоторых странах

Как сообщает НТВ.ру, в Госдепартаменте США заявили, что американские дипведомства в ряде стран будут закрыты в воскресенье, 4 августа.

У США есть некая информация, которая и стала поводом для приостановки работы посольств и консульств, сообщила на брифинге заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Мари Харф. Она отказалась пояснить, о какой именно угрозе идет речь, а также в каких странах американские дипмиссии приостановят работу.

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Последнее подобное предупреждение относительно работы американских посольств прозвучало в сентябре прошлого года в связи с трагической датой 11 сентября.