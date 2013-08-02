США приостанавливают работу своих посольств в некоторых странах
09:15, 02 августа 2013Мир
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В воскресенье, 4 августа, работа американских посольств в некоторых странах будет приостановлена.
Посольства США закроют на некоторое время
Как сообщает НТВ.ру, в Госдепартаменте США заявили, что американские дипведомства в ряде стран будут закрыты в воскресенье, 4 августа.
У США есть некая информация, которая и стала поводом для приостановки работы посольств и консульств, сообщила на брифинге заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Мари Харф. Она отказалась пояснить, о какой именно угрозе идет речь, а также в каких странах американские дипмиссии приостановят работу.
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Последнее подобное предупреждение относительно работы американских посольств прозвучало в сентябре прошлого года в связи с трагической датой 11 сентября.
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