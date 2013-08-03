Лидер «Аль-Каиды» призвал мусульман отвергнуть демократию
14:14, 03 августа 2013Мир
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Лидер "Аль-Каиды": Мусульмане должны отвергнуть демократию.
США обвиняют в устранении Мурси
Лидер "Аль-Каиды" Айман аль-Зауахри призвал египетских сторонников движения "Братья-мусульмане" отвергнуть принципы демократии и защищать мусульманские нормы управления.
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Как передает радио «Свобода», в 15-минутном видеоролике, размещенном сегодня на исламистских веб-сайтах, аль-Зауахри критикует тех приверженцев ислама, которые создали политические партии в Египте и поддержали армию, 3 июля отстранившую от власти президента Мухаммеда Мурси.
Лидер "Аль-Каиды" также обвинил США в том, что за действиями египетских военных, сместивших Мурси, стоит Вашингтон.
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