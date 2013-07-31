США намерены рассекретить детали электронной слежки

Общественность получит частичный доступ к документам о работе Суда по надзору за внешней разведкой (FISC), передает Reuters.

Причиной рассекречивания стал скандал с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвардом Сноуденом, который в конце июня 2013 г. обнародовал подробности американской программы по кибершпионажу.

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"Я думаю, что это правильный шаг. Думаю, что это поможет нам объяснить, что и как мы делаем. Чем больше мы сможем рассказать американскому народу - тем лучше. Мы всегда должны уравновешивать безопасность государства и открытость и подотчетность. Думаю, что мы делаем верные шаги", - цитирует директора Национальной разведки РосБизнесКонсалтинг.