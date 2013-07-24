Guardian: Сноуден не зря боится полетов

Изобличитель ЦРУ Эдвард Сноуден не зря боится полетов, пишет The Guardian. Несмотря на то, что он является беженцем, а не шпионом, есть значительная вероятность, что США вынудят Европу посадить самолет с разоблачителем ЦРУ на борту в нарушение международного закона, говорится в статье.

Газета отмечает, что в настоящее время три латиноамериканские страны предложили Сноудену убежище, но полет туда подразумевает «опасные» часы в воздухе. Международное законодательство устанавливает свободу передвижения в международном воздушном пространстве, но США, по всей видимости, считают эти законы обязательными для всех, кроме себя (и Израиля), утверждает издание.

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В качестве одного из примеров газета приводит историю с захватчиками судна Achille Lauro, когда Египет заключил с ними сделку и отправил их коммерческим рейсом в Тунис, а американские F-14 перехватили лайнер в международном авиапространстве и вынудили борт приземлиться в Италии.

Несомненно, именно поэтому Сноуден отменил свой полет на Кубу несколько недель назад: он боялся оказаться во Флориде, пишет газета. Издание заключает, что поскольку программист не является ни предателем, ни шпионом, любая европейская страна, сдавшая его Штатам, нарушит положения европейской конвенции о правах человека.

В свою очередь, The Washington Times в статье под заголовком «Посольский скандал: Сдайте Сноудена» комментирует новость о том, что посол США в Москве Майкл Макфол потребовал от России передать Сноудена Вашингтону. Как напоминает издание, во вторник исполнился месяц с тех пор, как Сноуден начал скрываться в аэропорту Шереметьево. Кроме того, уже более двух месяцев разоблачитель спецслужб находится в бегах, добавляет издание.

Газета.ру