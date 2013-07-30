Суд США признал информатора WikiLeaks виновным в шпионаже

Рядовой американской армии и автор утечек на сайте Wikileaks Брэдли Мэннинг признан виновным в шпионаже и пяти эпизодах по статье "хищение", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News, который цитирует источники в суде. Всего Мэннинга признали виновным по 15 из 21 обвинений. Он был оправдан по ключевому обвинению в помощи врагу, по которому ему грозило пожизненное заключение.

Мэннинга осудили по пяти эпизодам шпионажа, пяти случаям кражи, одному эпизоду компьютерного мошенничества и другим статьям, сообщает телеканал. Как ожидается, приговор Мэннингу будет оглашен в среду утром.

Прокуроры пытались доказать, что у 25-летнего Мэннинга были "враждебные намерения" в отношении США, и он знал, что секретные материалы будут доступны в интернете врагам Америки, в том числе террористической организации "Аль-Каида".