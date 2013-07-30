В Швейцарии столкнулись два поезда, есть жертвы (видео)

Тело машиниста рано утром во вторник, 30 июля, спасатели извлекли из кабины одного из столкнувшихся поездов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Травмы разной степени тяжести, по уточненным данным, получили 35 человек. Ранее сообщалось о 44 пострадавших. Состояние пятерых раненых врачи оценивают как средне тяжелое, ни их жизни ничто не угрожает.

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Два поезда, следовавшие в противоположенных направлениях, в понедельник, 29 июля, столкнулись около станции Гранж-пре-Марнан в кантоне Во. В поездах находились 46 человек — все они граждане Швейцарии.

Правоохранительные органы Швейцарии начали расследование обстоятельств происшествия. Никакие предварительные версии случившегося пока не озвучиваются.