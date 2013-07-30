В Швейцарии столкнулись два поезда, есть жертвы (видео)
В результате столкновения двух поездов в швейцарском кантоне Во погиб машинист одного из составов.
Тело машиниста рано утром во вторник, 30 июля, спасатели извлекли из кабины одного из столкнувшихся поездов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
Травмы разной степени тяжести, по уточненным данным, получили 35 человек. Ранее сообщалось о 44 пострадавших. Состояние пятерых раненых врачи оценивают как средне тяжелое, ни их жизни ничто не угрожает.
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Два поезда, следовавшие в противоположенных направлениях, в понедельник, 29 июля, столкнулись около станции Гранж-пре-Марнан в кантоне Во. В поездах находились 46 человек — все они граждане Швейцарии.
Правоохранительные органы Швейцарии начали расследование обстоятельств происшествия. Никакие предварительные версии случившегося пока не озвучиваются.