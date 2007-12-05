Правительство Латвии уходит в отставку из-за недоверия общества

Сегодня правительство Латвии, возглавляемое премьер-министром Айгарсом КАЛВИТИСОМ, уходит в отставку.

Причиной этому стало недоверие латвийского общества к Кабинету министров, что выразилось в массовых акциях протеста, сообщает ИТАР-ТАСС.

Решение об отставке правительства латвийский премьер принял еще в начале ноября, после того как в Риге прошли массовые акции протеста учителей, медиков, полицейских, работников железной дороги, пожарной и спасательной служб, а также пенсионеров, крайне недовольных бюджетом 2008 года, сильно урезающего рост зарплат сотрудников государственных учреждений под предлогом борьбы с инфляцией, отмечает NEWSru.

Сразу после заявления А.КАЛВИТИСА о грядущей отставке начались переговоры о формировании нового Кабинета между нынешней коалицией и оппозиционными партиями. Однако до сих пор не известно ни кто войдет в состав новой правящей коалиции, ни кто станет будущим премьер-министром. Поэтому, пока в Латвии не будет сформирован новый Кабинет министров, правительство А.КАЛВИТИСА формально будет продолжать работу.