«Белгородский стрелок» грозит расправиться с судьей

Сергей Помазун, обвиняемый в расстреле людей в Белгороде, из-за криков и угроз расправы в адрес судьи удален из зала заседания, передает РИА Новости.

Судебное разбирательство по делу "белгородского стрелка" началось в Белгороде в понедельник. На первом заседании судья уже выносил предупреждение подсудимому Сергею Помазуну из-за того, что он кричал и выражался нецензурной бранью. Во вторник он вновь стал нарушать дисциплину: на время допроса несовершеннолетней свидетельницы суд попросил удалить подсудимого из зала, в ответ он начал кричать, нецензурно выражаться и угрожать судье расправой.

По теме: Следственный комитет назвал причины убийства людей белгородским стрелком

"Суд постановил удалить подсудимого Сергея Помазуна из зала заседания на период допроса свидетелей стороны обвинения до стадии представления доказательств стороной защиты", - заявил на заседании председательствующий судья Николай Кудинов.

По данным следствия, 22 апреля 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих, в том числе двух школьниц. Поздно вечером 23 апреля в районе железнодорожного вокзала он был задержан группой полицейских из Курска. В ходе операции Помазун успел ранить одного из стражей порядка.