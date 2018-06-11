Манежная площадь, аплодисменты!

Акция без политических лозунгов

Информация о том, что 19 июля в 19:00 по московскому времени начнется акция в поддержку Алексея Навального, появилась заранее. Это дало возможность местным властям к ней «подготовиться»: Манежку начали огораживать еще с утра «для проведения работ по ремонту плитки», а в районе Кремля активно велась подготовка к проведению гоночного шоу «Moscow City Racing», которое должно состояться в выходные. Таким образом, за час до начала протестного движения Манежная и Красная площади, а также часть Александровского сада были закрыты. Кроме того, на место проведения митинга «подтянули» полицию, ОМОН и несколько автозаков.

Впрочем, ремонт тротуарной плитки в префектуре Центрального административного округа Москвы объяснили тем, что эти работы были запланированы заранее и должны быть завершены до 25 августа. Что же касается полицейских, то московские власти пояснили: такой контроль за безопасностью осуществляется ежедневно, а появление автозаков никак не связано с предстоящей акцией в поддержку Алексея Навального. Тем не менее, задержания начались еще до официального старта акции. Первыми в автозаки попали те, кто выходил на проезжую часть. Остальные митингующие большими группами «рассосались» по тротуарам и старались не нарушать порядок.

Время от времени в толпе кто-то пытался сообщить, что «Путин — вор». Но, главным образом, свой протест москвичи выражали аплодисментами и скандировали: «Свободу!» и «Навальный», а проезжающие мимо автомобили сигналили в их поддержку. С наступлением ночи участники акции понемногу расходились, но некоторые остались ночевать на улице. Утром их сменили другие активисты.

За время проведения протеста было задержано около 200 человек, в том числе, некоторое количество журналистов. Но, в целом, акция прошла мирно. Это и удивляет. «Впервые за долгие годы в России прошел столь массовый несанкционированный митинг. И это несмотря на то, что законодательство РФ относительно мирных собраний значительно жестче украинского аналога и правоохранительные органы работают на порядок жестче. 18 июля в Москве в рядах правоохранителей была заметна некоторая то ли растерянность, то ли нерешительность. Также не было четкой команды на силовое пресечение акции, хотя и было задержано около 200 человек», - прокомментировал УНИАН события на Манежке украинский политтехнолог Андрей Золотарев.

Маленькая моральная победа «революционеров из твиттера»

«Благодаря этим людям завтра Навального отпустят на свободу», - отметил в своем Facebook российский политик Борис Немцов.

И не слукавил.

В пятницу, 19 июля, Кировский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения осужденным по делу «Кировлеса» Алексею Навальному и Петру Офицерову и отпустил их под подписку о невыезде. Естественно, Рунет воспринял эту новость как собственную победу. «Когда утром (как верно отметил Эдуард Лимонов, такое происходит раз в сто лет), прокуратура опротестовала изменение меры пресечения Навальному с содержания под стражей на подписку о невыезде, участники акции в поддержку Навального справедливо записали это себе в актив», - отметил Золотарев.

Впрочем, не все так однозначно. Судья заявил, что осужденным изменена мера пресечения в связи с тем, что суд первой инстанции не учел регистрацию Навального кандидатом в мэры Москвы (выборы должны состояться 8 сентября), а заключение под стражей ставит его в невыгодное положение по сравнению с другими кандидатами.

«Я не думаю, что можно говорить о «победе россиян». Не надо путать сторонников Навального с россиянами (они, конечно, часть россиян, но даже не большая их часть, и даже не в масштабах Москвы)», - прокомментировал ситуацию президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что даже «Эхо Москвы», оценивая митинги в защиту Навального, съехидничало, что «у человека, подающего себя как кандидата в президенты, должно быть больше сторонников».

Россияне выходят за Навального, украинцы игнорируют всех

Справедливости ради стоит отметить, что протесту на Манежной площади далеко до Болотной. Но уже тот факт, что в «мертвый» летний период, после приговора Алексею Навальному, в Москве на улицы вышло столько людей, - «звоночек» для российской власти. «Это был не карнавал, как в прошлом году, и не траурный марш, как в январе, это был бой – не в том смысле, что все бились (как раз, при всей решительности протестовавших, специально биться почти никто не рвался), а в том смысле, что люди вышли, осознавая, что рискуют как минимум временем и деньгами, как максимум – свободой и безопасностью», - написала в своем Facebook российская журналистка Маша Гессен.

В Украине же такого «звоночка» пока нет и не предвидится: украинцы давно разочаровались в Майдане и не хотят защищать никого из политиков. Несмотря на то, что каждое судебное заседание по делу экс-премьера Юлии Тимошенко сопровождалось пикетом под стенами Печерского районного суда Киева, в августе 2011, после вынесения приговора, ее сторонники расписались в неспособности мобилизовать сколько-нибудь значимое количество людей на уличную акцию протеста. Максимум, что удалось – разбить палатки напротив Печерского райсуда на Крещатике и объявить о бессрочной акции протеста. Палатки стоят и сегодня. Но ни лидеров оппозиции, ни массы оппозиционно-настроенных граждан в них не наблюдается.

«В Украине голосуют по принципу: «Вор и подонок, зато наш». Так относится к своим лидерам и большая часть бело-голубого электората, и большая часть оранжево-коричневого. Поэтому и за Тимошенко никто не вступился, и, если она выйдет, а Янукович сядет – тоже никто протестовать не будет», - считает Ростислав Ищенко.

Не в последнюю очередь это равнодушие приводит к тому, что борьба за свободу экс-премьера перешла из плоскости уличного противостояния к порядком затянувшимся взываниям к международному сообществу. Оно, по мнению украинских оппозиционеров, должно додавить власть в вопросе освобождения Юлии Владимировны. У рядовых же украинцев «хата скраю». Поэтому акции протеста если и возможны, то только на почве социальной несправедливости или когда совсем «прижмет». Пример тому — Врадиевка.

Власть «лепит» из Навального харизматического лидера

Впрочем, украинские эксперты не склонны сравнивать ситуации Тимошенко и Навального. «Навальный, равно как и его сторонники, - «сетевой хомячок». А Тимошенко – самый настоящий площадной политик, умеющий завести толпу, бросить ее на штурм и т. п. Соответственно и отношение правящих режимов к ним немного разное», - рассказал УНИАН директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Однако, по его словам, в обоих случаях поведение власти было ошибочным. «Тимошенко бы политически умерла без внимания СМИ, которое ей обеспечили суд и заключение. А Навальному остро не хватало статуса пострадавшего за правду и преследуемого властями», - пояснил он.

К слову, у Алексея Навального как у кандидата в градоначальники Москвы — рейтинг весьма низок. Поэтому его участие в избирательной гонке (даже под угрозой «посадки» после проигрыша») – действующей власти ничем не угрожает. «Учитывая, что большую часть подписей, давшую Навальному возможность баллотироваться в мэры, собрали представители «Единой России» - понятно, что не для того власть выдвигала Навального кандидатом (могла заблокировать выдвижение), чтобы потом не дать баллотироваться. Российская власть уверена, что Собянин чисто побеждает, с большим отрывом. То есть, власть хочет показать, что в ходе чистых и честных выборов Навальный с позором проиграл, а уж потом он или сядет, или удерет за рубеж», - считает Ростислав Ищенко.

Кроме того, по его мнению, Навальный – раздражающий и раскалывающий фактор в среде оппозиции. «За последний месяц его поддали острой и нелицеприятной критике все истинные и самозваные «вожди креативного класса» в РФ. Власть логично считает, что пусть они его еще в ходе выборов попинают, чем будут радоваться, что Навальный сидит и им не мешает, но при этом винить во всем будут Путина, который, как известно, виноват во всем, включая глобальное потепление», - пояснил эксперт.

В свою очередь, Василий Стоякин уверен, что российской власти необходимо было «не только простить Навальному странности биографии, а, наоборот, рекламировать его». «Мол, Навальный в прошлом году получил 7,5 млн. рублей за адвокатскую деятельность. Правда никто не знает, кто и за что заплатил ему эти деньги, но видно же – достойный член общества, налоги платит и т.п.», - дает пример он.

Сегодня же ситуация выглядит двояко. Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что, в любом случае, вынесением приговора Алексею Навальному, российская власть сыграла себе не на руку. «Российская власть создала себе большую стратегическую проблему. Несмотря на то, что Навальный — всего лишь блоггер с количеством читателей около полумиллиона, что для России довольно много, из него сделали фигуру национального масштаба. То есть, приговором из Навального власть «лепит» харизматического лидера», - отметил он.

Если же отбросить политику, то гражданское общество в России пришло в движение. И Манежка состоялась. Состоялась, несмотря на то, что у акции не было ни единого центра, ни лидера, ни зажигательных речей, ни понимания, что делать дальше.

Татьяна Урбанская