Навального пока не будут снимать с выборов мэра Москвы - избирком
Мосгоризбирком не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о снятии с выборов признанного виновным по делу о "Кировлесе" кандидата в мэры Москвы Алексея Навального.
Об этом сообщил РИА Новости представитель Мосгоризбиркома.
Судья Сергей Блинов, начав оглашение приговора в четверг в Ленинском суде Кирова, сообщил, что считает вину Навального в организации хищения установленной, но, как заявил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев, защита намерена обжаловать такое решение суда.
"Такой вопрос не будет рассматриваться комиссией до вступления приговора суда в законную силу. Насколько я понимаю, приговор еще будет обжалован", - сказал собеседник агентства.
Напомним, по версии следствия, работая советником губернатора Кировской области, в мае-сентябре 2009 года Навальный вступил в сговор с директором "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым и организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса.
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Ранее представитель МГИК сообщил, что Навального снимут с выборов, если оппозиционер будет осужден по делу "Кировлеса", и приговор вступит в законную силу до дня голосования. Кроме того ранее сообщалось, что представители Навального не смогут принять участие в телевизионных дебатах вместо оппозиционера, если он будет взят под стражу после оглашения приговора по делу "Кировлеса".
Выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Вчера, 17 июля, Мосгоризбирком завершил регистрацию кандидатов в мэры.
Кроме Навального, комиссия также зарегистрировала кандидатами на пост столичного градоначальника зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, председателя "Справедливой России" Николая Левичева, кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева, самовыдвиженца Сергея Собянина и председателя партии "Яблоко Сергея Митрохина.