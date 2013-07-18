Скрипач Большого театра разбился насмерть в оркестровой яме

Ранее пресс-секретарь ГАБТа сообщила, что Седов умер в результате травм, полученных после несчастного случая.

Коллега музыканта, скрипач Игорь Свичкаренко написал на своей странице в соцсести Facebook, что Седов "упал в подвал оркестровой ямы".

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника ФГУК "Государственный академический Большой театр России"Виктора Седова", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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По данным ведомства, 16 июля Седов зашел в неосвещенное помещение "оркестровой ямы, полагая, что пол ямы находиться на уровне первого этажа, и упал с высоты примерно шести метров. В 14.30 сотрудник театра при плановом противопожарном обходе обнаружил Седова лежащим на бетонном полу без сознания.

Пострадавший был доставлен в отделение экстренной реанимации НИИ СП им. Склифосовского, но 17 июля скончался".