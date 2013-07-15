Холодильный склад горит в Британии: власти опасаются токсического выброса

Крупный пожар произошел сегодня на рефрижераторном складе европейской транспортной компании Norbert Dentressangle, расположенном возле города Грэнтем в восточной части Великобритании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си.

По данным СМИ, возгорание началось около 15.15 по местному времени. Очевидцы сообщают о клубах густого дыма, которые видны за несколько километров от места пожара. Автомобилистов, движущихся по пролегающей вблизи предприятия Norbert Dentressangle автомагистрали, предупреждают о возможном нарушении видимости из-за задымления. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Как передает Би-Би-Си, местные власти опасаются выброса в результате пожара в атмосферу токсичных газов. Все сотрудники склада были эвакуированы, жителям окрестных домов рекомендовано не открывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

Противопожарные службы продолжают борьбу с огнем.