Противники гей-браков в Париже запустили в небо огромную связку шаров

Противники однополых браков - активисты французской общественной организации в поддержку семьи Printemps запустили в небо огромную связку шаров с прикрепленным транспарантом во время парада, посвященного Дню взятия Бастилии, который прошел на Елисейских Полях в Париже.

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Как передает РИА Новости, инцидент произошел в конце парада, когда завершился проход войск и из вертолетов парашютисты начали совершать прыжки над площадью Согласия. На некотором отдалении от военнослужащих в небо взлетела связка из десятков воздушных шаров темного цвета, к которым был прикреплен большой плакат с названием Printemps Francais.

Примерно двумя часами ранее представители другой организации противников гей-браков - Manif pour tous - освистали кортеж президента Франции Франсуа Олланда, когда машина с главой государства ехала по Елисейским полям к президентской трибуне.

Почетными гостями парада в этот день стали глава ООН Пан Ги Мун и исполняющий обязанности президента Мали Дионкунде Траоре. Участие в параде в центре Парижа в воскресенье приняли более 5 тысяч человек.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году, в начале Великой французской революции, была взята крепость-тюрьма Бастилия.