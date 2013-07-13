Дочь Кеннеди станет первой женщиной-послом США в Японии - источник

Впервые информация о том, что действующий президент США Барак Обама рассматривает Кэролайн Кеннеди в качестве одного из кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Токио, появилась еще в апреле текущего года, однако комментариев со стороны официальных лиц не поступало. Теперь об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

По словам источника агентства Киодо, решение о ее назначении принято, однако официальное заявление последует лишь "в скором времени". В свою очередь, телеканал NHK отмечает, что перед официальным назначением кандидатура Кэролайн Кеннеди должна быть утверждена Конгрессом США.

Напомним, в настоящее время послом США в Японии является Джон Рус (John Roos), бывший генеральный директор юридической фирмы Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, расположенной в Силиконовой долине в США.

Кэролайн Кеннеди является давним сторонником Барака Обамы. В частности, она поддерживала его еще в ходе предвыборной кампании 2008 года. В настоящее время она входит в правление нескольких некоммерческих организаций.