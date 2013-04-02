Обама назначит дочь Кеннеди послом США в Японии

Решение об этом уже принято президентом Бараком Обамой. Формально о назначении станет известно через несколько недель, - отмечает Газета.ру.

Кэролайн Кеннеди поддержала Обаму в борьбе против Хиллари Клинтон в ходе праймериз кандидатов в президенты от демократов в 2008 году.