Обама назначит дочь Кеннеди послом США в Японии

07:35, 02 апреля 2013
Мир
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Кэролайн Кеннеди, дочь убитого американского президента Джона Кеннеди, скорее всего, станет новым послом США в Японии, пишет The New York Times.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Bill Burke из Википедии

Решение об этом уже принято президентом Бараком Обамой. Формально о назначении станет известно через несколько недель, - отмечает Газета.ру.

Кэролайн Кеннеди поддержала Обаму в борьбе против Хиллари Клинтон в ходе праймериз кандидатов в президенты от демократов в 2008 году.

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