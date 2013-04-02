Обама назначит дочь Кеннеди послом США в Японии
07:35, 02 апреля 2013Мир
976
Кэролайн Кеннеди, дочь убитого американского президента Джона Кеннеди, скорее всего, станет новым послом США в Японии, пишет The New York Times.
Кэролайн Кеннеди / Фото: Bill Burke из Википедии
Решение об этом уже принято президентом Бараком Обамой. Формально о назначении станет известно через несколько недель, - отмечает Газета.ру.
Кэролайн Кеннеди поддержала Обаму в борьбе против Хиллари Клинтон в ходе праймериз кандидатов в президенты от демократов в 2008 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter