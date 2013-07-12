Из-за Сноудена Обама разочаровался в Китае

Президент США Барак Обама на встрече с представителями КНР в рамках проходящего в Вашингтоне двустороннего стратегического и экономического диалога заявил о своем разочаровании позицией Китая по делу Сноудена, сообщает РИА Новости.

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Эдвард Сноуден, разгласивший секретную информацию американских спецслужб, сначала бежал в Гонконг, власти которого позволили ему вылететь в Россию. США считают, что руководство автономного района приняло такое решение не без ведома Пекина.

На встрече с Обамой присутствовали вице-премьер КНР Ван Ян и глава МИД Ян Цзечи. "Президент выразил свое разочарование и обеспокоенность подходом Китая к делу Сноудена", - говорится в сообщении.

Обама также напомнил, что Вашингтон обеспокоен воровством американских коммерческих секретов.

В свою очередь спецпосланник Си Цзиньпина Ян Цзечи заявил, что местные власти действовали в строгом соответствии с китайскими законами и их действия не нуждаются в порицании, сообщает Синьхуа.

В то же время президент США высказался за активизацию сотрудничества с Китаем, в том числе в сфере экономики. Стороны, в частности, подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Первый замгоссекретаря Уильям Бернс в четверг также напомнил китайским партнерам о деле Сноудена. "Это подрывает наши усилия, направленные на создание атмосферы доверия, которое необходимо для решения сложных проблем", - сказал Бернс журналистам.