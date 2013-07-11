ЕС выделил Грузии 16 млн евро

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее соглашение подписали сегодня комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле и министр Европейской и Евроатлантической интеграции Александр Петриашвили.

Программа рассчитана на 4 года, и имеет целью улучшение управления границами Грузии, в том числе за счет поставок современного оборудования; усиления способности правительства координировать и управлять миграцией, а также усилить способность правительства в борьбе с трансграничной преступностью и торговлей людьми.