В Госдуму проходят четыре партии - данные экзит-пола
20:15, 02 декабря 2007Мир
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«Единая Россия» набирает 62,3%
В Госдуму РФ пятого созыва проходят партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
По данным экзит-пола ФОМ, на выборах победу одержала «Единая Россия», которая набирает 62,3% голосов. За ней идет КПРФ с 11,5%, далее ЛДПР – 8,4%.
Последней партией, которая проходит в Думу, стала «Справедливая Россия» с 8,3% голосов избирателей. Остальные объединения не смогли преодолеть семипроцентный барьер.
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