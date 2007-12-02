В Госдуму проходят четыре партии - данные экзит-пола

В Госдуму РФ пятого созыва проходят партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

По данным экзит-пола ФОМ, на выборах победу одержала «Единая Россия», которая набирает 62,3% голосов. За ней идет КПРФ с 11,5%, далее ЛДПР – 8,4%.

Последней партией, которая проходит в Думу, стала «Справедливая Россия» с 8,3% голосов избирателей. Остальные объединения не смогли преодолеть семипроцентный барьер.

Газета.ру