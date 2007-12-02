Немцова попросили удалиться с избирательного участка

Лидеров СПС Бориса Немцова, пришедшего вместе с сыном, и Никиту Белых попросили удалиться с собственного избирательного участка по улице Пятницкой 46/3 практически сразу после того, как они сделали свой выбор, под предлогом того, что их общение с журналистами мешает ходу голосования и перемещению простых избирателей по участку.

Как сообщает Газета.ру, данная просьба работников милиции и председателя участковой избирательной комиссии вызвала гневную реакцию Белых и Немцова, которые заявили, что таким образом организаторы избирательного процесса хотят «заморозить журналистов», в результате чего общение с представителями СМИ было продолжено на улице, под усиленным наблюдением работников милиции.

Как сообщал УНИАН, в России сегодня проходят выборы депутатов Государственной думы пятого созыва.