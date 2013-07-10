Конгресc заблокировал решение Обамы дать оружие сирийской оппозиции - СМИ
08:17, 10 июля 2013Мир
1213 0
Конгрессмены блокировали решение о военной помощи США оппозиции Сирии.
Конгресс США опасается попадания оружия в руки Аль-Каиды
Комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США заблокировали решение президента страны Барака Обамы оказать военную помощь сирийской оппозиции, введя строгие ограничения на финансирование этих мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.
По его данным, законодатели приняли такое решение, опасаясь, что оружие может попасть в руки террористов, в том числе связанных с "Аль-Каидой".
Подробности введенных ограничений неизвестны, поскольку комитеты голосовали в закрытом режиме на основании секретной информации. Однако ограничений достаточно, чтобы предотвратить поставки оружия, которые планировались, отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter