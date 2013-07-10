Конгресc заблокировал решение Обамы дать оружие сирийской оппозиции - СМИ

Комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США заблокировали решение президента страны Барака Обамы оказать военную помощь сирийской оппозиции, введя строгие ограничения на финансирование этих мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

По его данным, законодатели приняли такое решение, опасаясь, что оружие может попасть в руки террористов, в том числе связанных с "Аль-Каидой".

Подробности введенных ограничений неизвестны, поскольку комитеты голосовали в закрытом режиме на основании секретной информации. Однако ограничений достаточно, чтобы предотвратить поставки оружия, которые планировались, отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.