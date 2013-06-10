США могут уже на этой неделе разрешить поставки оружия в Сирию - СМИ
Уже до конца недели США могут принять решение относительно поставок оружия сирийской оппозиции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники Рейтер.
По данным источника, этот вопрос стоит на повестке дня заседания в Белом доме, которое состоится в ближайшие дни.
По теме: Американский сенатор предложил план удара по Сирии
Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс также со ссылкой на источники в американских властных структурах сообщило, что президент Барак Обама может объявить о поставках оружия умеренным повстанческим группировкам в Сирии уже на этой неделе. Источники агентства утверждали, что госсекретарь США Джон Керри отложил намеченный на понедельник визит в Израиль и другие страны Ближнего Востока, чтобы участвовать в обсуждении планов Белого дома по этому поводу.
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 80 тысяч человек.