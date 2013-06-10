США могут уже на этой неделе разрешить поставки оружия в Сирию - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники Рейтер.

По данным источника, этот вопрос стоит на повестке дня заседания в Белом доме, которое состоится в ближайшие дни.

По теме: Американский сенатор предложил план удара по Сирии

Ранее в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс также со ссылкой на источники в американских властных структурах сообщило, что президент Барак Обама может объявить о поставках оружия умеренным повстанческим группировкам в Сирии уже на этой неделе. Источники агентства утверждали, что госсекретарь США Джон Керри отложил намеченный на понедельник визит в Израиль и другие страны Ближнего Востока, чтобы участвовать в обсуждении планов Белого дома по этому поводу.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 80 тысяч человек.