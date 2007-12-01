Милиция Москвы взяла под усиленную охрану все избирательные участки
Под особым контролем аэропорты, вокзалы, метро
Все 3278 московских участков для голосования на выборах Государственной думы проверены на антитеррористическую защищенность, взяты под усиленную охрану и готовы принять первых избирателей, сказал начальник Управления информации и связей с общественностью полковник милиции Виктор Бирюков.
"Все здания, где располагаются места голосования в Госдуму и территория около них обследованы кинологами с помощью собак, обученных поиску взрывчатых веществ. От зданий убран посторонний автотранспорт. На всех выборных пунктах установлены металлодетекторы, и места голосования милиция взяла под усиленную охрану", - сказал Бирюков.
Представитель ГУВД отметил, что в помещениях каждого избирательного пункта дежурит наряд милиции, находятся сотрудники МЧС с первичными средствами тушения пожара и медицинские работники.
Руководитель пресс-службы добавил, что в связи с выборами в Госдуму РФ московская милиция работает в усиленном режиме. Под особый контроль взяты столичные аэропорты, вокзалы, метрополитен, наземный транспорт и особо важные объекты жизнеобеспечения города.
В воскресенье в столице за правопорядком и общественной безопасностью следят более 20 тысяч милиционеров и военнослужащих Внутренних войск МВД РФ. Маршруты всех милицейских патрулей максимально приближены к выборным участкам.
Для координации в Москве работает единый штаб, в который вошли руководители ГУВД, столичного МЧС и Департамента здравоохранения города. В каждом административном округе столицы созданы мобильные резервы из бойцов ОМОН, заключил Бирюков.