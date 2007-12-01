Милиция Москвы взяла под усиленную охрану все избирательные участки

Все 3278 московских участков для голосования на выборах Государственной думы проверены на антитеррористическую защищенность, взяты под усиленную охрану и готовы принять первых избирателей, сказал начальник Управления информации и связей с общественностью полковник милиции Виктор Бирюков.

"Все здания, где располагаются места голосования в Госдуму и территория около них обследованы кинологами с помощью собак, обученных поиску взрывчатых веществ. От зданий убран посторонний автотранспорт. На всех выборных пунктах установлены металлодетекторы, и места голосования милиция взяла под усиленную охрану", - сказал Бирюков.

Представитель ГУВД отметил, что в помещениях каждого избирательного пункта дежурит наряд милиции, находятся сотрудники МЧС с первичными средствами тушения пожара и медицинские работники.

Руководитель пресс-службы добавил, что в связи с выборами в Госдуму РФ московская милиция работает в усиленном режиме. Под особый контроль взяты столичные аэропорты, вокзалы, метрополитен, наземный транспорт и особо важные объекты жизнеобеспечения города.

В воскресенье в столице за правопорядком и общественной безопасностью следят более 20 тысяч милиционеров и военнослужащих Внутренних войск МВД РФ. Маршруты всех милицейских патрулей максимально приближены к выборным участкам.

Для координации в Москве работает единый штаб, в который вошли руководители ГУВД, столичного МЧС и Департамента здравоохранения города. В каждом административном округе столицы созданы мобильные резервы из бойцов ОМОН, заключил Бирюков.

РИА "Новости"