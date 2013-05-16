Депардье сыграет роль президента Чечни
01:45, 16 мая 2013Мир
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Французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, сыграет президента Чечни Ахмата Кадырова в художественном фильме.
По данным газеты Le Monde, Депардье намерен сыграть в двух фильмах, которые будут сниматься на территории Чеченской Республики.
В криминальном триллере "Бирюза" (Turquoise), съемки которого пройдут в Москве и Грозном, актер снимется вместе с британской актрисой Элизабет Херли и сыграет гангстера.
В фильме "Сердце отца" (A Fathers Heart) Депардье выступит в роли отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова - Ахмада Кадырова, муфтия непризнанной Республики Ичкерия в 1995-2000 гг., главы администрации Чечни и президента в 2000-2004 гг.
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