Депардье сыграет роль президента Чечни

По данным газеты Le Monde, Депардье намерен сыграть в двух фильмах, которые будут сниматься на территории Чеченской Республики.

В криминальном триллере "Бирюза" (Turquoise), съемки которого пройдут в Москве и Грозном, актер снимется вместе с британской актрисой Элизабет Херли и сыграет гангстера.

В фильме "Сердце отца" (A Fathers Heart) Депардье выступит в роли отца нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова - Ахмада Кадырова, муфтия непризнанной Республики Ичкерия в 1995-2000 гг., главы администрации Чечни и президента в 2000-2004 гг.