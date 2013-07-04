Сегодня США отмечают День Независимости

Праздник приходится на годовщину подписания Декларации независимости США в 1776 году. Провозгласив независимость США от Великобритании, Декларация фактически стала свидетельством появления нового государства.

Традиция празднования этой даты начала формироваться уже на следующий после провозглашения Декларации год - в 1777 году в Бристоле годовщину отметили салютом из 13 выстрелов - по количеству штатов, тогда входивших в состав США.

Окончательный статус государственного праздника 4 июля получило в 1938 году.

Примечательно, что за многолетнюю историю праздника в разговорной речи американцев почти исчез собственно термин "День Независимости" - преимущественно граждане США говорят просто "4 июля". Для многих из них эта дата, кроме прямого смысла, значит день развлечений, фейерверков, праздничных салютов, барбекю и концертов.

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На континентальную часть США День Независимости пришел в 6:00 утра по Киеву. Сегодня утром Барака Обаму уже поздравил Президент Украины Виктор Янукович, о чем УНИАН сообщили в его пресс-службе.

«Верю в дальнейшее углубление плодотворных украинского-американских отношений стратегического партнерства в интересах народов наших стран. Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером США в вопросах укрепления европейской и международной безопасности», - сказано в поздравлении.

Янукович поблагодарил Обаму за последовательную поддержку комплексных внутренних реформ в Украине и евроинтеграционных устремлений.