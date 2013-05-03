Бостонские террористы планировали теракт на День независимости США

Младший из братьев, Джохар, рассказал следователям, что теракт изначально планировался на 4 июля. Однако братьям удалось изготовить взрывные устройства раньше, чем ожидалось. В связи с этим они решили привести в действие самодельные бомбы во время бостонского марафона 15 апреля.

Также сообщается, что Джохар рассказал следователям, что взрывные устройства были изготовлены в доме его брата Тамерлана. В настоящее время власти пытаются установить, о чем Тамерлан говорил по телефону со своей женой, Кэтрин Рассел, через несколько часов после того, как ФБР опубликовало фотографии братьев в связи с подозрениями в организации теракта, сообщает РИА Новости.

Ранее следователям удалось получить в свое распоряжение ноутбук Джохара Царнаева, который ранее из его комнаты вынесли его приятели по университету — студенты из Казахстана и гражданин США Робел Филлипос. В среду студентам из Казахстана Диасу Кадырбаеву и Азамату Тажаякову были предъявлены обвинения в сговоре с целью воспрепятствования правосудию. Третьего задержанного обвинили в даче ложных показаний следователям.

Как сообщал УНИАН, братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены.

Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Его тело было передано родственникам в четверг.