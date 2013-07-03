В Якутии нашли потерпевший крушение Ми-8 и четырех выживших
В Якутии нашли потерпевший крушение Ми-8, спаслись четверо человек.
В Якутии нашли потерпевший крушение вертолет Ми-8, спаслись четверо человек.
Как передает РИА «Новости», начальник управления информации МЧС РФ Олег Воронов заявил, что выжившие в крушении Ми-8 являются членами экипажа судна.
"МЧС России подтверждает спасение четырех человек, трое из которых - члены экипажа", - сказал он.
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Ми-8, выполнявший рейс из якутского поселка Депутатский в село Казачье, совершил 2 июля жесткую посадку. На борту находились 28 человек, в том числе 11 детей. Выжили четверо, среди них 12-летний мальчик.
Как уточнил Дальневосточный центр МЧС РФ, трех пострадавших уже доставили в больницу поселка Усть-Куйга.
"Одному пассажиру (мальчик 12 лет) медицинскими работниками оказывается помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.