В Якутии нашли потерпевший крушение Ми-8 и четырех выживших

В Якутии нашли потерпевший крушение вертолет Ми-8, спаслись четверо человек.

Как передает РИА «Новости», начальник управления информации МЧС РФ Олег Воронов заявил, что выжившие в крушении Ми-8 являются членами экипажа судна.

"МЧС России подтверждает спасение четырех человек, трое из которых - члены экипажа", - сказал он.

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Ми-8, выполнявший рейс из якутского поселка Депутатский в село Казачье, совершил 2 июля жесткую посадку. На борту находились 28 человек, в том числе 11 детей. Выжили четверо, среди них 12-летний мальчик.

Как уточнил Дальневосточный центр МЧС РФ, трех пострадавших уже доставили в больницу поселка Усть-Куйга.

"Одному пассажиру (мальчик 12 лет) медицинскими работниками оказывается помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.