Европарламент угрожает Венгрии санкциями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, одобренной сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За документ, подготовленный депутатом Руи Тавареша (группа “зеленых”, Португалия) проголосовали 370 депутатов, против – 249, воздержались – 82.

Депутаты, в частности, призвали Венгрию изъять из Конституции все положения, которые уже признаны неконституционными Конституционным судом страны, сократить применение таких законов и выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Кроме того, Европарламент призвал официальный Будапешт обеспечить участие оппозиции в конституционной реформе.

В резолюции также отмечается, что в случае, если Венгрия не выполнит эти рекомендации, конференция Президентов Европарламента должна будет рассмотреть возможность применения механизмов, предусмотренных в статье 7.1 Соглашения о Европейском Союзе.

Согласно этой статье, Европарламент может предложить Совету ЕС определить, что со стороны Венгрии существует риск нарушения ценностей ЕС, определенных в статье 2 Соглашения о Европейском Союзе, что, в свою очередь, может привести к применению санкций против Будапешта.

Депутаты также призвали к созданию “Копенгагенского механизма” на европейском уровне. По их мнению, это должна быть Группа высокого уровня, не зависимая от политического вмешательства, которая должна мониторить ситуацию в странах-членах на предмет нарушения ценностей.