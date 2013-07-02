Госдума России объявила экономическую амнистию

Об этом сообщает РИА Новости.

При необходимых 226 за постановление проголосовали 298 депутатов, один воздержался.

Документом освобождаются от наказания в виде лишения свободы - независимо от назначенного срока - впервые осужденные или привлеченные по 27 статьям Уголовного кодекса, связанным с предпринимательской деятельностью. Для применения амнистии подозреваемый или обвиняемый должен вернуть имущество или возместить убытки потерпевшим.

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Под действие амнистии подпадают не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

Принятие амнистии находится в исключительной компетенции Госдумы, не нуждается в одобрении Совета Федерации, президент РФ документ не подписывает. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.