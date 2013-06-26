Иеромонаха Илию лишили сана

Как сообщает РИА Новости, постановление церковного суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Епархиальный суд Московской городской епархии Русской православной церкви, заседая в Москве 26 июня 2013 года, рассмотрев дело о совершении клириком Москвы иеромонахом Илией (Семиным) правонарушения, повлекшего за собой смерть двух людей, решил... лишить сана иеромонаха Илию (Семина)", - заявил журналистам глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков.

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Он сообщил, что церковный суд также признал Семина виновным в смерти двух людей и констатировал отсутствие обстоятельств, смягчающих его вину. Решение церковного суда затем было представлено на рассмотрение патриарха.

"Вина монаха Илии не вызывает сомнения, она им признана и полностью доказана в рамках судебного процесса. Как правящий епископ града Москвы, утверждаю решение церковного суда. Проступок монаха Илии стоил жизни двум невинным людям, родные которых понесли безвозвратную потерю. Мы разделяем с ними скорбь и молимся об упокоении в селениях праведных рабов Божиих Николая и Павла. Вечная память почившим", - говорится в заявлении патриарха Кирилла.