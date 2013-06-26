В WikiLeaks считают, что Сноуден может навсегда остаться в России
00:02, 26 июня 2013Мир
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Представители сайта WikiLeaks полагают, что Эдвард Сноуден может остаться в России навсегда из-за аннулированного паспорта и реакции американских властей.
Об этом сообщается в блоге WikiLeaks в сети микроблогов Twitter.
"Аннулирование паспорта Сноудена и запугивание (со стороны США) стран-посредников может (способствовать тому, что) Сноуден навсегда останется в России", - цитирует РИА Новости.
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