Парень выпал с 15 этажа и выжил

20-летний житель Брайтона по имени Том Стилвелл, возвращаясь после вечера, проведенного в компании друзей, в свою квартиру на 14-м этаже здания в Окленде, обнаружил, что не может попасть внутрь.

Он разбудил соседку, живущую этажом выше, и попросил разрешения спуститься с её балкона. Она утверждает, что пустила подвыпившего британца внутрь только лишь для того, чтобы продемонстрировать, насколько опасна его затея.

Однако тот сразу же перелез через перила и буквально через считанные секунды, не удержавшись, сорвался вниз.

"Все было как во сне... Все произошло мгновенно. Я даже не успела крикнуть", - рассказала Джеральдина Батиста в интервью газете New Zealand Herald.

Пролетев 13 этажей, англичанин упал на крышу двухэтажного здания, сломав несколько костей, однако оставался в сознании и, по словам друзей, был способен шутить о том, что произошло.

Как отметили медики, выжить после падения с такой высоты - исключительно необычное явление.

BBC Украина