Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Луизиане, есть раненые
18:32, 13 июня 2013Мир
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При мощном взрыве на химическом заводе "Уильямс Олефинс" в американском городе Гейсмар (штат Луизиана) ранены семь человек.
Пожарные пытаются локализовать пожар / Фото: stihi.ru
Число пострадавших может увеличиться, отмечают СМИ. Работники "Уильямс Олефинс" эвакуированы.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей спасательных служб штата.
По данным телеканала WWL-TV, после взрыва вспыхнул пожар. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание. Над местом происшествия поднимается столб дыма. Полиция перекрыла все дороги, ведущие к заводу.
На предприятии занимаются производством горючих газов - этилена и пропилена.
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