Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Луизиане, есть раненые

Число пострадавших может увеличиться, отмечают СМИ. Работники "Уильямс Олефинс" эвакуированы.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей спасательных служб штата.

По данным телеканала WWL-TV, после взрыва вспыхнул пожар. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание. Над местом происшествия поднимается столб дыма. Полиция перекрыла все дороги, ведущие к заводу.

На предприятии занимаются производством горючих газов - этилена и пропилена.