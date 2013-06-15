В Хорватии уровень воды в Дунае достиг рекордной отметки

В окрестностях Вуковара уровень Дуная достиг 724 см, превысив исторический максимум 2006 года. Вода продолжает прибывать. Приход "водяного вала" ожидается в городе в течение дня, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным специальных служб, состояние насыпей, подготовленных вдоль всего берега реки, оценивается как удовлетворительное. На пяти наиболее опасных участках в Вуковаре возведены плотины из 75 тыс. мешков, еще 20 тыс. мешков находятся в резерве. В Осиецко-Бараньском округе защитные работы ведут 3 тыс. человек, в том числе тысача военных.

Ситуация осложняется резким повышением реки Драва, достигшей отметки в 514 см около города Осиек.

По мнению экспертов, чрезвычайно высокий уровень паводковых вод будет сохраняться в регионе в течение 5-7 дней, все специальные службы находятся в постоянной готовности.