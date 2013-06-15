Microsoft и Facebook обнародовали данные о запросах властей США





В Facebook сообщили, что за вторую половину 2012 года получили от разных государственных ведомств от девяти до десяти тысяч запросов, касающихся 18-19 тысяч аккаунтов.

Об этом сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Компания Microsoft сообщила, что за тот же период получила шесть-семь тысяч ордеров и запросов от полиции и служб безопасности, затрагивающих 31-32 тысячи аккаунтов.

Отмечается, что компании разгласили эти данные, получив разрешение американских спецслужб.

Facebook и Microsoft вместе с другими крупнейшими интернет-компаниями мира оказались в центре скандала в начале июня. The Washington Post написала, что Агентство национальной безопасности США и ФБР имеют прямой доступ к серверам этих компаний и могут скачивать с них любую интересующую их информацию о пользователях. И Facebook, и Microsoft эту информацию опровергли, заявив, что передают властям данные пользователей только по официальным запросам.