Военнослужащие России и НАТО провели в Москве совместные учения

Военнослужащие РФ и НАТО провели в Москве учения по отражению атаки баллистическими ракетами.

Как сообщил журналистам замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Бужинский, в ходе совместных учений отрабатывались задачи по отражению ракетного удара нестратегическими баллистическими ракетами с дальностью поражения до 1300 км.

"Мы удовлетворены результатами учений, так как наши военнослужащие на протяжении трех лет, как проводятся такие учения, выработали те алгоритмы взаимодействия, которые необходимы для решения практических задач, если они в дальнейшем будут перед нами поставлены", - сказал Бужинский.

Представитель Минобороны отметил, что учения не были привязаны к конкретным угрозам и реальным событиям.

"Сценарий их проведения мы начали разрабатывать около года назад, они (учения) носят плановый характер и ни к каким реальным угрозам, тем более появившимся в последнее время, не привязаны", - отметил Бужинский.

По его словам, участники учений столкнулись с рядом проблем, в частности, в области связи и языкового барьера оперативной совместимости и некоторыми другими. Вместе с тем, представитель Минобороны отметил, что при наличии политической воли все эти проблемы будут решены.

"Лет 20 назад мы учились, как противодействовать друг другу. Сейчас мы учимся, как совместно противодействовать общим угрозам. В этом основная цель сотрудничества между Россией и НАТО", - сказал Бужинский.

Командно-штабные учения по противоракетной обороне на театре военных действий (ПРО ТВД) проводились с 16 октября и завершатся 25 октября на базе 4-го центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Начиная с 2003 года, это уже третьи по счету учения между подразделениями России и НАТО.

РИА "Новости"