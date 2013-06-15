На президентских выборах в Иране лидирует Хассан Роухани

Представитель реформаторского крыла в Иране Хассан Роухани, по предварительным результатам, лидирует на выборах президента страны,

По результатам подсчета 826,6 тысячи голосов на 1,6 тысячи избирательных участков почти 402 тысячи избирателей проголосовали за Роухани, отмечает Reuters cо ссылкой на министра внутренних дел страны. Второе место достается консервативному мэру Тегерана Мохаммадбакеру Калибафу, набравшему 126,9 тысячи подсчитанных голосов.

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