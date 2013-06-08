Патриарх Кирилл советует монахам определиться: монастырь или интернет

Как передает РИА Новости, патриарх считает, что приспособление монашеской жизни к современным условиям ведет к разрушению традиций, и выступает против того, чтобы монахи в монастырях пользовались интернетом, в котором "много греховного и соблазнительного".

Об этом, как сообщает Синодальный информационный отдел, патриарх Кирилл заявил во время встречи с братией монастыря Зограф на горе Афон.

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«Сейчас большим соблазном является Интернет. Многие монахи поступают, на мой взгляд, совершенно неразумно: с одной стороны, они уходят из мира, чтобы создать благоприятные условия для спасения, а с другой стороны, берут свой мобильный телефон и начинают входить в Интернет, где, мы знаем, множество греховного и соблазнительного», - сказал патриарх.

«Монашеская традиция неслучайно такая строгая. Строгость направлена на создание самых лучших условий для того, чтобы человек мог спасти свою душу», - добавил он.

«Когда монах берет в руки мобильный телефон, чтобы войти в интернет, не должен ли он подумать - а стоит ли ему вообще в монастыре находиться?» - заключил патриарх Кирилл.

Он также призвал священников отказаться от дорогих машин.