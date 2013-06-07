Янукович пригласил в Украину сербского Патриарха (фото)
23:09, 07 июня 2013Разное
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Президент Украины пригласил предстоятеля Сербской православной церкви Патриарха Иринея посетить Украину для участия в праздновании 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси.
Виктор Янукович и Предстоятель Сербской православной церкви Патриарх Ириней во время встречи в Белграде
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Во время встречи с Патриархом Сербским в Белграде Президент Украины отметил, что в Украине будут рады видеть Патриарха Сербского на этом празднике.
Как сообщал УНИАН, юбилейные мероприятия по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси состоятся в Украине с 26 по 28 июля.
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