Янукович пригласил в Украину сербского Патриарха (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Во время встречи с Патриархом Сербским в Белграде Президент Украины отметил, что в Украине будут рады видеть Патриарха Сербского на этом празднике.

Как сообщал УНИАН, юбилейные мероприятия по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси состоятся в Украине с 26 по 28 июля.