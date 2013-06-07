Центробанк Германии понял, что переоценил возможности немецкой экономики

В Бундесбанке ожидают, что в этом году немецкая экономика в этом году вырастет на 0,3%, тогда как ранее прогнозировался рост на 0,4%.

В 2014 году, как ожидается, экономика Германии вырастет на 1,5%, тогда как ранее прогнозировался рост на уровне 1,9%.

Однако в немецком центробанке считают, что худшее для стран еврозоны уже позади, и "экономика, кажется, начинает подниматься из кризиса".

"Вместе с тем, Бундесбанк считает, что на пути к быстрому восстановлению стоят структурные проблемы европейской экономики, что, в свою очередь, может оказаться самым большим риском для экономики Германии", - говорится в сообщении немецкого центробанка.

"Локомотив" в кризисе

Германию считают главным "локомотивом" европейской экономики, которая находится в затяжном кризисе с 2008 года.

Немецкая экономика оказалась достаточно выносливой к общему кризису в зоне евро, хотя в прошлом году и в Германии темпы роста начали замедляться, - стране едва удалось избежать рецессии, в которую погрузились многие другие европейские страны.

При этом в центральном банке Германии считают, что главные риски для экономики страны связаны с негативным внешним воздействием.

В самой Германии надеются победить это негативное влияние, благодаря чрезвычайно низкой стоимости кредитов, а также относительной стабильности на рынке рабочей силы, которая не страдает от высокого уровня безработицы, поразившей другие страны еврозоны.

Поддержать экономическое восстановление должны также и низкие цены на нефть, от которых выиграют как крупные компании, так и обычные домохозяйства.

ВВС Украина