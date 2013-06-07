Чавеса посмертно наградили премией в области журналистики

В фонде, присуждающем премию, отметили, что бывший президент был удостоен награды за то, что «вернул слово угнетенным всего мира», и за то, что вел «нескончаемую борьбу с ложью в СМИ».

Об этом 6 июня сообщает Lenta.ru по информации Associated Press.

Как отмечает AP, выдвижение Чавеса на премию вызвало неоднозначную реакцию в Венесуэле. Еще при жизни Чавеса, напоминает агентство, международные правозащитные организации неоднократно обвиняли его в ограничении свободы прессы.

Агентство подчеркивает, что жюри фонда, присуждавшего премию было сформировано из журналистов и академиков, поддерживающих курс действующего правительства.

Уго Чавес был президентом Венесуэлы на протяжении 14 лет. Он умер 5 марта 2013 года, спустя полгода после очередной победы на президентских выборах. Причиной смерти политика стал рак, с которым он боролся на протяжении последних двух лет жизни.