Венесуэла наградила кубинских врачей Чавеса

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Nacional, все медики удостоены ордена «Освободители и Освободительницы Венесуэлы» первой степени за «выполнение профессионального долга, настойчивость и высокую отдачу» при лечении команданте У.Чавеса. Как отмечается в указе, премия также присуждается за «патриотизм и убежденность в революции».

О смерти У.Чавеса, который 14 лет бессменно руководил Венесуэлой, стало известно 6 марта. С 2011 года он боролся с раком. В декабре на Кубе У.Чавесу сделали очередную, четвертую операцию по удалению опухоли, осложнением которой стала легочная инфекция.