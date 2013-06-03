США обеспокоены излишним применении силы полицией Турции

"США обеспокоены сообщениями об излишнем применении силы полицией в Турции", - сказал Керри журналистам в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

По словам Керри, США призывают все стороны избегать вызывающих действий и надеются на полное расследование использования силы полицией.

В Турции несколько дней продолжается акция протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс в рамках реконструкции одноименной площади. В ряде случаев протесты переросли в требование отставки правительства. Как сообщали ранее СМИ, за время беспорядков ранения получили 536 человек, более 2,3 тыс. были задержаны.