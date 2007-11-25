На выборах в Хорватии лидирует оппозиция

В Хорватии завершилось голосование на выборах в парламент страны.

Согласно данным экзит-полов, которые приводит агентство France Presse, на выборах в Сабор с небольшим перевесом побеждает оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Хорватии. СДП набирает 34,6 процента голосов избирателей.

Главный конкурент СДП, правящий Хорватский демократический союз (ХДС) занимает второе место на выборах, отставая на один процент. ХДС заручился поддержкой 33,2 процента избирателей.

Между тем явка на выборах не превышает 50 процентов. По данным на вечер воскресенья, она составила 48,1 процента.