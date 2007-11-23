Саакашвили: в 2008 году Грузия станет официальным кандидатом в НАТО

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ уверен, что в 2008 году Грузия получит официальный статус кандидата на вступление в НАТО.

Об этом он заявил сегодня на проходящем в Тбилиси съезде правящей партии «Единое Национальное движение», передает агентство «Новости-Грузия».

Президент заявил на съезде, что "5 января станет ответом на вопрос о будущем Грузии (на 5 января 2008 года назначены внеочередные президентские выборы в Грузии – УНИАН)". "Если все пойдет по плану, я уверен, что в 2008 году Грузия станет кандидатом в члены НАТО", - сказал М.СААКАШВИЛИ. "Наш ответ: мы хотим объединиться, мы хотим идти вперед", - подчеркнул глава государства.

Съезд «Единого Национального движения» собрал около 15 тысяч делегатов из различных регионов Грузии. В качестве почетных гостей на съезде присутствовали Президент Польши Лех КАЧИНСКИ, главы аккредитованных в Грузии дипломатических миссий, известные деятели культуры.

Он подчеркнул, что, назначая нового премьера, дал Ладо ГУРГЕНИДЗЕ 48 часов, чтобы найти ресурсы для социальных программ правительства. "И они были найдены", - сказал М.СААКАШВИЛИ, напомнив о предстоящем с 1 декабря повышении пенсий и ряде других социальных программ.