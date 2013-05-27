Конгресс неграждан Латвии заподозрили в попытке государственного переворота

10:55, 27 мая 2013
Мир
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Недавно созданный в Латвии Конгресс неграждан заподозрили в попытке государственного переворота.

Неграждан Латвии заподозрили в антигосударственной деятельности / Срин-шот сайта организации

С таким заявлением, как сообщает Лента.ру со ссылкой на DELFI, обратился к силовикам лидер блока националистов VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

Беспокойство Дзинтарса вызвали альтернативные выборы, которые организовывает Конгресс неграждан — выборы «парламента непредставленных».

По мнению политика, в результате в Латвии могут создать «структуры, противостоящие официальным органам власти».

Дзинтарс просит проверить, не подпадает ли деятельность Конгресса неграждан под статьи Уголовного кодекса и требует запретить деятельность этой организации.

В Латвии 1 июня состоятся выборы в муниципальные органы власти. Параллельно с ними Конгресс неграждан устраивает неофициальные выборы в «парламент непредставленных». Они пройдут с 1 по 11 июня. 

В альтернативных выборах могут участвовать как граждане, так и неграждане, которые, согласно латвийскому законодательству, официально лишены избирательного права.

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